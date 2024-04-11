«Если Киев хочет»: как Трамп собирается разрешить конфликт на Украине

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 55 0

CNN: Трамп намерен координировать переговоры России и Украины

«Если Киев хочет»: как Трамп собирается разрешить конфликт на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Lev Radin

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Тема:
Спецоперация Выборы президента США 2024

Американский миллиардер неоднократно заявлял о том, что у него есть план по урегулированию кризиса в регионе.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп планирует стать координатором переговорного процесса между Россией и Украиной, и, если потребуется, будет давить на Москву и Киев. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в окружении американского миллиардера.

«Если Украина хочет продолжения помощи, ей придется сесть и провести переговоры, а если Россия не хочет, чтобы мы предоставили Украине массовую новую поддержку, тогда ей придется сесть и вести переговоры», — говорится в материале.

При этом авторы статьи подчеркивают, что планы Трампа не совпадают с позицией администрации действующего президента США Джо Байдена.

По мнению некоторых западных СМИ, Трамп в случае победы на выборах, назначенных на осень 2024 года, планирует также оказать давление на Украину, чтобы она согласилась на территориальные уступки для завершения конфликта с Россией. Этот подход значительно отличается от политики нынешнего американского лидера Джо Байдена, который фокусируется на оказании военной поддержки Украине.

Миллиардер, который однажды уже занимал Овальный кабинет, неоднократно говорил о намерении прекратить украинский конфликт в случае победы. Так, он утверждал, что сумел бы убедить Россию и Украину договориться о разрешении кризиса всего за 24 часа.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему Трамп отказался приезжать на Украину.

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