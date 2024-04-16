Продолжает прибывать: уровень реки Томь поднялся из-за ледовых заторов

В зоне затопления оказался один из районов Кургана.

Пик половодья сейчас в Курганской области. Уровень реки Тобол вырос за сутки более чем на метр, и вода продолжает стремительно прибывать. В нескольких районах Кургана — эвакуация. Для транзитного проезда перекрыто несколько федеральных трасс.

Бушует стихия и в Томске. Там смыло дамбу и затопило окраину города. За ситуацией следит корреспондент «Известий» Кирилл Солодков.

Единственная дорога в отдаленный курганский район Утятское сейчас полностью затоплена, о ней напоминают лишь дорожные знаки, торчащие из воды. Большинство жителей успели эвакуироваться, а для тех, кто по каким-то причинам остался, сейчас организована лодочная переправа.

В районе, который превратился в остров, остаются около сотни человек. Продукты и медикаменты пока в наличии, в случае необходимости их будут доставлять по воде. Но спасатели МЧС стараются эвакуировать людей, работают с утра и до захода солнца.

От Утятского до Кургана по прямой — всего 15 километров. Вода подступает, топит садовые участки, но это пока только начало.

Главного удара паводка ждут со дня на день. На город движется колоссальный объем воды — миллиард триста миллионов кубометров.

Вот так сейчас выглядит Мало-Чаусовский мост в одном из районов Кургана: вода полностью скрыла проезжую часть, на переправе работает тяжелая техника, которая выгребает из воды весь мусор, чтобы на этом участке не создавались заторы.

Но и эти меры уже не помогают. Буквально за несколько часов мост полностью уходит под воду.

Работы идут по всей линии курганского гидроузла. Сильное течение приносит тонны мусора, который мгновенно создает запруды. Малейшее препятствие на пути паводка может в буквальном смысле вылиться в новые проблемы.

Сразу в нескольких районах города объявлена эвакуация. Волонтеры обходят каждый дом и под вой сирен уговаривают жителей покинуть дома до прихода большой воды.

13 тысяч человек уже покинули опасные территории. И, вероятно, это число будет расти. В городе объявлен сбор гуманитарной помощи для пунктов временного пребывания.

Сегодня утром под напором вышедшей из берегов реки Томь земляная дамба рассыпалась, будто детский куличик в песочнице. Большая вода за считанные часы накрыла окраины Томска

Паводковые воды уже вышли на региональные трассы. Закрыто движение между деревнями Казанка и Вершинина. В ближайшие дни ожидается дальнейший подъем воды с выходом на критические отметки. В нескольких районах введен режим ЧС, готовятся пункты временно размещения.