Суд рассмотрит дело журналистки Бабаевой по статье о причинении смерти по неосторожности

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Евгения Романова
Евгения Романова 24 0

В суд Крыма передали дело о гибели журналистки Бабаевой

Суд рассмотрит дело журналистки Бабаевой по статье о причинении смерти по неосторожности

Фото: Епихин Андрей / ТАСС

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Несчастный случай оборвал жизнь руководителя крымского подразделения «Россия сегодня» в октябре 2022 года.

В Симферопольский районный суд Крыма передано дело о гибели бывшего руководителя крымского подразделения «Россия сегодня» журналистки Светланы Бабаевой. Данная информация указывается в картотеке.

Передача материалов состоялась еще в понедельник, 15 апреля. Уточняется, что дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». Обвиняется в этом преступлении Игорь Малев.

Вдовец журналистки Евгений Двоскин в беседе с РИА Новости добавил, что судебное заседание назначено на 15 мая на 10:00 по московскому времени.

Бабаева умерла 28 октября 2022-го на 52-м году жизни. Причиной смерти стал несчастный случай. Трагедия случилась на учебно-тренировочном полигоне, где женщина часто занималась военно-спортивной стрельбой. Похороны Бабаевой прошли в Москве 8 ноября 2022 года.

Многие политики, деятели культуры и общественники выразили свои соболезнования в связи с кончиной Светланы Бабаевой. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал ее уход невосполнимой потерей для общества журналистов. Погибшая вела работу в президентском пуле и стояла в первых рядах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что задержан подозреваемый в убийстве известного юмориста в Сочи. Речь идет об участнике КВН Амиране Геворкяне.

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