Ответ русофобам: Россия закрыла въезд для более 230 граждан Австралии

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Евгения Романова
Евгения Романова 21 0

МИД: Россия запретила въезд 235 депутатам Австралии за антироссийскую повестку

Ответ русофобам: Россия закрыла въезд для более 230 граждан Австралии

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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Такова реакция на санкции против россиян.

Россия закрывает въезд на свою территорию для 235 граждан Австралии из числа депутатов муниципальных собраний. Полный перечень этих лиц обнародован на сайте МИД РФ.

«Въезд в нашу страну на бессрочной основе закрывается дополнительно для 235 австралийцев из числа депутатов муниципальных собраний, формирующих в этой стране антироссийскую повестку дня», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что данное решение является ответом на политически мотивированные санкции против российских и физических лиц со стороны Австралии, которые вводятся в рамках русофобской кампании Запада. Поскольку Канберра не собирается отказываться от антироссийского курса, то Москва продолжит включать в «стоп-лист» новые имена.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МИД России выразил демарш временному поверенному Австралии. Это связано с публикацией австралийского посольства в соцсетях информации, ставящей под сомнение территориальную целостность РФ, а также ложных сведений о выборах президента в нашей стране.

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