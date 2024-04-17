Опасный транспорт: женщина не дожила до свадьбы несколько недель из-за электросамоката

Пятилетняя девочка из Голицыно осталась сиротой из-за решения взрослых развлечься.

В Подмосковном Голицыно возлюбленные решили весело провести досуг, но прогулка завершилась трагедией. В KP.RU рассказали подробности.

Пара каталась на недавно купленных электросамокатах. Уже у подъезда дома женщина слишком резко затормозила и ударилась головой об асфальт.

После случившегося она еще пыталась подняться, плача от боли, но скончалась за считанные секунды еще до приезда скорой помощи. Приехавшие медики сказали, что шансов выжить не было. Травма оказалась слишком серьезной.

По словам соседей, мужчина был в шоке от произошедшего и просто кричал. Сообщается, что пара планировала расписаться 4 мая, но женщина не дожила до даты всего пару недель. Дома осталась пятилетняя дочь от первого брака, которая так и не дождалась маму с прогулки.

Послужила ли техническая неисправность трагедии или человеческий фактор — установят эксперты.

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