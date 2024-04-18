«Пишут неправду»: на похоронах Кунгурова озвучили новую версию о его гибели

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 32 0

URA.RU: на похоронах Кунгурова озвучили новую версию о его гибели

«Пишут неправду»: на похоронах Кунгурова озвучили новую версию о его гибели

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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От чего на самом деле ушел из жизни оперный певец?

В Свердловской области простились с 40-летним оперным певцом Евгением Кунгуровым. Как сообщает URA.RU, на прощальной церемонии выдвинули еще одну версию его гибели.

Многие люди, которые подходили к могиле Кунгурова, отмечали, что у него был исключительный голос, а сам он был воспитанным и ответственным. Более того, его называли выдающимся человеком, который подпитывал своей энергией окружающих, но для себя этой энергии не оставил.

Когда все отправились на поминальный обед, рядом с могилой Кунгурова осталось несколько человек. Один из них поделился новой версией смерти звезды, о которой узнал из уст родной сестры артиста. Главной причиной выступили осложнения после болезни COVID-19.

«Пишут неправду. То, что он пил, — неправда. Это все после ковида», — сказал один из них.

Тело артиста нашли ночью 8 апреля рядом с его домом в Москве. Ранее он отправлял своей жене сообщение, где угрожал уйти из жизни. Певец также наблюдался у психиатра. Приехавшие на место трагедии медики смогли лишь констатировать смерть Евгения. Следов насильственной смерти на теле обнаружено не было.

Ранее 5-tv.ru писал про возможные причины гибели Евгения Кунгурова.

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