«Просто довериться судьбе»: Ирина Ортман рассказала о личной жизни

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 17 0

Певица Ирина Ортман назвала себя счастливым человеком

«Просто довериться судьбе»: Ирина Ортман рассказала о личной жизни

Фото: Щербак Александр / ТАСС

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Артистка призналась, что считает себя счастливым человеком.

Участница группы «Тутси» Ирина Ортман приоткрыла завесу личной жизни и рассказала поклонникам о правилах, которым старается следовать. Эксклюзивное интервью артистка дала сайту Teleprogramma.pro.

Звезда призналась, что говорить о личном не любит — она предпочитает «давать» аудитории столько, сколько ей должно быть известно. Однако мыслями о любви Ортман поделиться готова: по ее мнению, такое возвышенное чувство заключается в полной гармонии между партнерами.

«Наверное, любовь и заключается в какой-то жертвенности. Ну, как правило, я считаю, что должно быть все в гармонии и понимании. Когда есть любовь, это не про жертвенность. Есть доверие, понимание и любовь», — считает певица.

Кроме того, артистка верит в судьбу и предназначение. Ортман предпочитает двигаться по течению и доверять собственному сердцу, прислушиваясь к своим ощущениям. Она уверена, что все, что с ней происходит, должно было произойти изначально.

«Когда-то нужно просто довериться судьбе и плыть по течению. Я живу всегда исключительно по интуиции, по своему сердцу. Я очень чуткий человек по натуре. И если мне что-то кажется, то это не кажется, абсолютно так и есть», — рассказала знаменитость.

Ирина Ортман также упомянула, что считает себя счастливым человек, так как рядом с ней находятся родные люди и она здорова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Катя Лель готовится к долгожданной встрече с любимым мужчиной.

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