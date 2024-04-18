Правобережная часть Кургана с сотней СНТ «ушла под воду»

За последние сутки число подтопленных домов в регионах заметно выросло — сейчас в воде уже 18 тысяч зданий. В Кургане готовится обновить исторический максимум в десять метров Тобол. В городе уже сильно подтоплена правобережная часть с жилыми кварталами и сотней пригородных СНТ. Спасатели стараются не пустить воду к зданию аэропорта, там возвели дамбу длиной в несколько километров. Корреспондент «Известий» Денис Воробьев расскажет подробнее.

Центр Кургана. С утра и до самой ночи у набережной собираются люди. Все с замиранием наблюдают за бушующим Тоболом. Вода при этом накрывает весь правый берег. Неспокойно было этой ночью в микрорайоне Вороновка. Жители проснулись от страшного грохота.

«За судьбу этого подвесного моста жители микрорайона Вороновка переживают не меньше, чем за свою собственную. Ведь именно он связывает левый берег Кургана с дачными участками. Уровень воды за последние сутки вырос на метр. Кроме сильнейшего напора воды, минувшей ночью мост выдержал целый дом, который смыло течением реки», — передает с места событий корреспондент Денис Воробьев.

А перед этим мост принял на себя удар дрейфующего сарая. Постройки складываются, словно карточный домик. Часть завалов уносит течением, остальное приходится разгребать вручную, чтобы снизить нагрузку на мост.

Сильнее всего от природной стихии досталось дачным участкам. Где-то вода уже по крышу, в других районах только прибывает. Владимир, как и многие, покинул жилище за неделю до паводка. Единственное пристанище сейчас — это пункт временного размещения.

«С 10 числа здесь. Кормят, тепло, сухо. Вода есть пока. Потом что после наводнения будет делаться, когда сойдет вода, — видно будет. А сейчас пока все, куда денешься», — рассказывает Владимир.

Лишний раз к затопленному дому стараются не выбираться. Цены на такси взлетели практически в два раза. Таксисты говорят, что стоимость вычитывает агрегатор. Высокий спрос и объездные дороги — все это сказывается на конечном чеке.

Практически все жители затопленных поселков покинули свои дома. Волонтеры сейчас вызволяют оттуда животных, которых хозяева не успели забрать с собой.

Всего из Курганской области эвакуировали уже больше 14 тысяч человек. Спасатели продолжают круглосуточно мониторить обстановку и вывозить людей до того, как вода подступит к их домам. Локально укрепляется дамба в тех местах, где обнаруживается протечка.