Убийство мужчины в Москве из-за замечания о парковке: что известно

Возбуждено уголовное дело, подозреваемого ищут. Но его личность уже установлена.

На юго-востоке Москвы мужчина нанес ножом смертельные ранения жителю столицы, который сделал замечание из-за парковки автомобиля возле подъезда жилого дома. Правоохранители установили личность подозреваемого. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба ГСУ Следственного комитета России по Москве.

Следствие установило, что 17 апреля водитель авто припарковал машину на тротуаре возле подъезда на Краснодарской улице. Недовольный местный житель сделал ему замечание. Ответить водитель решил кулаками.

«Мужчина нанес потерпевшему множественные удары руками и ногами по туловищу, а также удар ножом в область живота, после чего скрылся с места происшествия. От полученных повреждений пострадавший скончался в медицинском учреждении», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 105 УК РФ («Убийство»). Правоохранители установили, что подозреваемым является гражданин одной из стран СНГ, в России он находится нелегально. Принимаются меры к его обнаружению и задержанию.

Как сообщил источник в правоохранительных органах в беседе с РИА Новости, временная регистрация у подозреваемого в убийстве истекла еще в феврале 2024 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что кровавое убийство двух женщин произошло на северо-востоке Москвы. Предположительно, преступник состоял с жертвами в родстве.