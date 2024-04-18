Священника и военного арестовали по делу о похищениях и убийствах под Белгородом

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 27 0

Следствие полагает, что обвиняемые были членами организованной преступной группы.

Священника и военного арестовали по делу о похищениях и убийствах под Белгородом

Фото: www.globallookpress.com / Simon Belcher

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В Белгородской области арестованы священник и военнослужащий, которые могут быть членами организованной преступной группы, похищающей и убивающей людей. Информация по делу опубликована на сайте Мосгорсуда.

По версии следствия, священник Станислав Дементеев, военный Игорь Селютин и предприниматель Степан Морозов, а также другие члены ОПГ на протяжении 20 лет — с 1997-го по 2017-й — расправлялись с людьми ради собственного обогащения. Все предполагаемые преступники — жители Губкинского района Белгородской области.

По информации СМИ, как минимум две предполагаемые жертвы до сих пор не найдены. Среди потерпевших, оставшихся в живых, могут быть женщина и гражданин Абхазии.

Суд отправил обвиняемых в СИЗО до 6 июня.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, кто и за что убил полицейского в Подмосковье.

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