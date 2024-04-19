Менопауза отступит: как продлить молодость женскому организму

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 21 0

Врач Темишева: для сохранения женского здоровья необходимо достаточно спать

Менопауза отступит: как продлить молодость женскому организму

Фото: www.globallookpress.com / mm-images

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Врач назвала действенные способы, которые позволят чувствовать себя в расцвете сил после 50 лет.

Менопауза — это слово пугает многих женщин. Ведь это не просто важный этап в жизни каждой, а еще и тот период, который негативно может сказаться на самочувствии и внешнем виде.

О том, как отсрочить менопаузу и продлить молодость — рассказала акушер-гинеколог Яха Темишева для издания Lenta.ru.

По словам специалиста, часто во время менопаузы женщины имеют проблемы со сном. Также большие изменения происходят и в сексуальной жизни. Продлить активность яичников невозможно самим, но существуют способы, которые помогут вам отложить это событие на какой-то срок.

Так, необходимо вести здоровый и активный образ жизни. Важно достаточно спать, не иметь вредных привычек и периодически посещать врачей.

«Своевременные обследования помогут выявить дефициты витаминов и микроэлементов, нарушения в работе эндокринной системы, анемию, хронические воспаления. Все из перечисленного может ускорить менопаузу», — добавила эксперт.

Кроме того, непоправимый вред женскому организму приносит стресс. В данном случае терапия поможет компенсировать состояние женщины.

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Менопауза отступит: как продлить молодость женскому организму

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