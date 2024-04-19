«Тиран и деспот»: как Бари Алибасов руководил группой «На-На»

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 43 0

Певец Олег Соколов: Бари Алибасов строго относился к участникам группы «На-На»

«Тиран и деспот»: как Бари Алибасов руководил группой «На-На»

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Продюсер старался не дать артистам зазнаться.

Российский эстрадный певец Олег Соколов — бывший солист знаменитой группы «На-На» — рассказал о строгости руководителя коллектива Бари Алибасова. Артист дал эксклюзивное интервью газете «Вечерняя Москва».

Исполнитель поделился, что продюсер был требовательным, а порой и очень суровым, но подобная дисциплина была необходима для группы.

«Конечно, он был строг, а иногда настоящий тиран и деспот! Каким еще надо быть, чтобы установить дисциплину в коллективе из двадцати взбалмошных и эмоциональных молодых людей?» — вспомнил Олег Соколов.

Певец отметил, что советы и наказы Бари Алибасова действительно помогли ему по жизни. В особенности композитор смог «выбить ужасное и губительное для артиста ощущение собственной звездности». Музыкант всегда напоминал артистам, что зрители намного важнее.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что уложило Бари Алибасова на больничную койку.

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