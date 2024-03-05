Не сексом единым: что уложило Бари Алибасова на больничную койку

Продюсер Бари Алибасов оказался в больнице с неподтвержденным инсультом. Как сейчас себя чувствует основатель группы «На-На», выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

СМИ пишут: Бари Алибасова экстренно госпитализировали. В каком сейчас состоянии продюсер? Правда, что он не может двигаться? Какие прогнозы дают врачи? И почему близкие считают, что всему виной его профессия? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«У меня не получается жизнь как у людей: спокойно, все прилично. Обязательно надо, чтобы все шубуршилось, чтобы все ломалось», — признался продюсер.

Заслуженный артист РФ Бари Алибасов в очередной раз попал в больницу. По информации прессы, продюсер занимался на беговой дорожке, когда почувствовал себя плохо. У него якобы нарушилась речь, и он перестал понимать, где находится. Жена Елена вызвала скорую.

«Она уже начала замечать дома еще, что он немножко не в адеквате. Давление прыгнуло сильно. Потом опустилось, когда скорая приехала», — рассказал продюсер Игорь Сандлер.

С каждым днем поступали все более тревожные новости. Сначала СМИ написали: 76-летний шоумен без сознания в реанимации. Потом, что у него инсульт. Отнялась правая половина тела.

«Гипертонический криз он может провоцировать, как осложнение инсульта. За счет повышения давления сосудистая стенка может не выдержать. В зависимости от объема поражения мы видим потерю тех или иных функций у человека. Как один из самых тяжелых вариантов, человек может потерять способность к движению. То есть быть парализованным, в общем-то, на всю жизнь», — объяснил невролог Александр Евдокимов.

Друзья и коллеги не на шутку испугались. Все прекрасно понимали, что для активного Бари значит остаться без движения.

«Когда он, не дай бог, ничего не делает — это катастрофа. Такие люди, как Бари, — это движок вечный, вечный двигатель. Он безбашенный, конечно, что говорить», — заявил продюсер Сандлер.

Сын продюсера в это время был в другом городе. Как только он узнал о том, что отцу плохо, сразу же прилетел в Москву.

«Беру телефон, а у меня там 40 с лишним пропущенных вызовов. Когда 40 с лишних пропущенных вызовов и большинство с незнакомых номеров, это значит, с папой что-то случилось», — рассказал Бари Алибасов-младший.

Создателя группы «На-На» буквально преследуют несчастные случаи. Несколько лет назад он по ошибке выпил жидкость для прочистки труб и чуть не умер от отравления. Потом принял «лошадиную» дозу средства для потенции. Объяснял это тем, что таблетки подменила обезьяна, которая участвовала в съемках. Вскоре продюсер на спор прыгнул с третьего этажа и перенес операцию на спине. А прошлым летом получил травму у себя в квартире.

«Вот до сих пор (трогает грудь и кричит. — Прим. ред.)… Долбанулся дома. Ударился об диван. Я не знаю, как я умудрился удариться об диван так, что мне до сих пор больно», — удивился Алибасов.

Бари-младший делится: единственное, что его успокаивает, — это наличие у отца помощницы, которая в итоге стала его женой.

«Когда я к Бари приезжал домой года полтора-два назад, когда еще не было Лены, это очень удручающее было зрелище. Все запущено, в грязи было, скомканные постели, обросший Бари. Но потом вдруг появилась Лена. Это как солнце в окошке. Все накрахмалено, все блестит. Пельмешки мне на стол. Первое, второе, компот. Холодильник полный еды», — уточнил Сандлер.

Елена не отходит от шоумена ни на шаг. После новостей о госпитализации она рассказала: Бари Каримович уже давно жаловался на головные боли. Но они оба списывали это на резкую перемену погоды. Никто не ожидал, что все настолько серьезно.

«Написано в диагнозе: неподтвержденный инсульт. Это означает, что вроде как инсульт. Но вроде как купированный в зачаточной стадии», — сказал Алибасов-младший.

Супруга считает: продюсер слишком много работал. Съемки, общение в соцсетях, написание текстов, монтаж видео. Алибасов нервничал и целыми днями сидел за компьютером. Возможно, это стало причиной резкого ухудшения здоровья. У сына есть своя версия.

«Либо у Бари Каримовича такой активный медовый месяц, и под нагрузкой подразумеваются его постельные утехи. Либо имеется в виду нагрузка, что папа несколько раз на последней неделе вспомнил, что полквартиры оформлено не на него. И по поводу этого сильно переживал», — предположил он.

Когда Бари Алибасов покупал три квартиры в центре Москвы, из которых потом сделал одну, с документами ему должен был помочь сосед-чиновник. Но тот обманул продюсера. И часть жилплощади осталась оформленной на совершенно чужого человека.

«Он про эту историю постоянно забывает. И когда вспоминает, что это не так, в момент, когда пытается на Лену все переписать. А получается, нельзя же переписать то, что на тебя не оформлено. Он очень переживает, как так непосредственно получилось», — объяснил Алибасов-младший.

«Все время звал жену»: появились подробности о состоянии Бари Алибасова в больнице

В больнице Бари скучал без работы. Требовал, чтобы ему привезли ноутбук и записную книжку. И рвался домой.

«Ну так, живой и здоровенький. Ничего, общается. Медсестры ходят. Он щипает их за попу. Так что все в порядке у Алибасова», — рассказал Игорь Сандлер.

Однако близкие не хотели торопиться. И настаивали на полном обследовании. Чтобы точно убедиться, что жизни артиста ничего не угрожает.

Тем не менее уже 1 марта продюсера выписали. По словам жены Елены, Бари Алибасов уже дома и строит планы на ближайшее время. Он придерживается рекомендаций врача и старается не перенапрягаться.