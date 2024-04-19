Не говорил врачам: американцу удалили двухкилограммовую опухоль на шее

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 31 0

Жителю США удалили двухкилограммовую на шее

Не говорил врачам: американцу удалили двухкилограммовую опухоль на шее

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Мужчина не обращался за помощью 16 лет.

Двухкилограммовую опухоль на шее удалили американцу. Новообразование за ухом начало мешать мужчине работать в автосервисе и спать.

Издание Daily Mail сообщает, что мужчина проигнорировал небольшой прыщик за ухом, который у него образовался в 2008 году. За 16 лет на этом месте постепенно увеличивалось уплотнение, а за медицинской помощью американец по имени Тим не обращался.

О ситуации узнал хирург Райан Осборн, проживающий в Лос-Анджелесе. Он предложил мужчине бесплатный осмотр и удаление опухоли, если это еще возможно. Выяснилось, что новообразование скопилось из слезной железы.

Известно, что операция прошла успешно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о симптомах, сигнализирующих о раке мозга. Эксперт объяснила, что доброкачественные и злокачественные опухоли могут проявляться одинаково.

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