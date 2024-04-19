Захарова посоветовала переименовать Министерство культуры Украины в Минсельхоз

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 35 0

Таким образом она отреагировала на заявление главы ведомства Незалежной Ростислава Карандеева.

Захарова посоветовала переименовать Министерство культуры Украины в Минсельхоз

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала переименовать министерство культуры Украины после высказывания врио главы Министерства коммунального хозяйства Ростислава Карандеева.

«Тогда и это украинское ведомство надо назвать не Министерство культуры, а Министерство коммунального хозяйства», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Поводом для данной реакции послужило заявление временно исполняющего обязанности министра культуры Украины Ростислава Карандеева о том, что Арка Дружбы народов в Киеве является коммунальной собственностью столицы, а не историческим памятником.

Он называл монумент металлом, который может быть демонтирован, перенесен или оставлен на своем месте. Однако отметил, что решение оставить арку он считает неудачным, так как она остается советской коммунистической идеологемой.

Арка была установлена в Киеве в 1982 году по поводу воссоединения России и Украины в 1654 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чего ждать от фронта во время переговоров РФ и Украины.

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