Захарова посоветовала переименовать Министерство культуры Украины в Минсельхоз

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала переименовать министерство культуры Украины после высказывания врио главы Министерства коммунального хозяйства Ростислава Карандеева.

«Тогда и это украинское ведомство надо назвать не Министерство культуры, а Министерство коммунального хозяйства», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Поводом для данной реакции послужило заявление временно исполняющего обязанности министра культуры Украины Ростислава Карандеева о том, что Арка Дружбы народов в Киеве является коммунальной собственностью столицы, а не историческим памятником.

Он называл монумент металлом, который может быть демонтирован, перенесен или оставлен на своем месте. Однако отметил, что решение оставить арку он считает неудачным, так как она остается советской коммунистической идеологемой.

Арка была установлена в Киеве в 1982 году по поводу воссоединения России и Украины в 1654 году.

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