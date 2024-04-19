В московской больнице умер «мебельный король» Сергей Зуев

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 73 0

Смерть бизнесмена подтвердил адвокат Станислав Акимов.

В московской больнице умер «мебельный король» Сергей Зуев

Фото: Из открытых источников

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Бизнесмен Сергей Зуев, известный как «мебельный король», умер в одной из московских больниц. Адвокат Станислав Акимов подтвердил смерть Зуева в разговоре с 5-tv.ru. Дальше собеседник отказался отвечать на вопросы и комментировать случившееся.

Предприниматель владел торговым комплексом «Три кита», а также получил известность после громкого уголовного дела о контрабанде, в результате которого оказался в колонии.

За время тюремного заключения он потерял права на собственную мебельную империю стоимостью около 350 миллионов долларов. После возвращения Зуев начал тяжбу за возвращение имущества.

Ему удалось выиграть первый арбитражный суд, однако бизнесмен проиграл в других инстанциях, получив при этом двухлетний уголовный срок. Но «мебельный король» не сдавался до последнего.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что умер актер Петр Никитин, сыгравший в сериале «Слуга народа» с Зеленским.

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