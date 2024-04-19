Любови Успенской потребовалась помощь медиков: что случилось со звездой шансона

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Эксклюзив 2 626 0

Успенская обратилась к медикам в связи с плохим самочувствием

Любови Успенской потребовалась помощь медиков: что случилось со звездой шансона

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Сейчас врачи ей оказывают необходимую помощь.

Певица Любовь Успенская обратилась к медикам из-за плохого самочувствия. Артистка пожаловалась на боли в области сердца, рассказал источник 5-tv.ru. Сейчас ей оказывают необходимую помощь.

Решается вопрос о ее госпитализации.

Артистке исполнилось в феврале 70 лет. В прошлом году она уже заставила поклонников переживать за нее. Тогда она появилась на премии «Super Семья» вместе с дочерью Татьяной Плаксиной. Королева шансона была одета в черное платье с глубоким декольте.

Вот только фанатов больше привлек не ее образ, а походка — певица, держась за руку наследницы, едва передвигала ногами. Всему виной — высокие шпильки, усталость или, как предположили интернет-пользователи, возраст.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о самочувствии перенесшего обширный инфаркт Юрия Куклачева.

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