Средства ПВО предотвратили атаку 50 украинских беспилотников над территорией РФ

Российскими дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) предотвращена террористическая атака Вооруженных сил Украины — перехвачено 50 беспилотных летательных объектов (БПЛА) над территорией РФ. Об этом в официальном Telegram-канале сообщают Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить ряд террористических атак с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сказано в посте.

Над Белгородской областью было ликвидировано 26 беспилотников, над территорией Брянской области — десять. Восемь БПЛА уничтожили над Курской областью, два над Тульской и по одному над территориями Московской, Рязанской, Смоленской и Калужской областей.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что силы ПВО уничтожили три ракеты ATACMS и три беспилотника над территорией России.