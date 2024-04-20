Стрелявшими могли оказаться отец и сын.

Руководство Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) подтвердило, что стрелявшие в полицейских мужчины в Винницкой области были кадровыми боевиками.

«На видео, которое распространяется в СМИ, присутствуют военнослужащие одной из воинских частей Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины», — сообщили в Telegram-канале командования.

Сообщалось, что правоохранительные органы остановили автомобиль Suzuki Grand Vitara, окрашенный в специальный цвет хаки, для проверки документов. В салоне находились два человека, которые открыли огонь по сотрудникам полиции и затем скрылись.

В настоящее время проводятся операции по задержанию преступников. Согласно украинским СМИ, подозреваемые в преступлении — отец и сын.

Три полковника Вооруженных сил Украины (ВСУ) были арестованы заочно Хамовническим районным судом Москвы по обвинению в совершении массовых убийств. Предварительно известно, что Ярошевич был уполномочен отдать приказ о нанесении удара по Краматорску, что привело к гибели как минимум 50 мирных жителей.

Его также подозревают в причастности к нападению на населенный пункт Ровеньки в августе 2014 года. Об этом ранее рассказывал 5-tv.ru.