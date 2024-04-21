Его дело будет продолжено. Память о Семене Еремине останется в сердцах коллег

Глава британского МИД Дэвид Кэмерон на неделе выдал феноменальное откровение: удар Ирана по Израилю — это плохо, но если бы на месте Ирана была бы Британия, он бы поступил точно также, а, может, даже еще жестче. Мир либеральных «демократий» — это мир двойных стандартов.

Институты и соглашения, которые призваны уровнять всех, по крайней мере, в ответственности за действие или бездействие, не работают. Хотелось бы зачитать следующие положения Женевской конвенции.

— Гражданские журналисты в районах вооруженного конфликта должны пользоваться уважением и защитой… Журналисты, находящиеся в опасных командировках в районах конфликта, рассматриваются как гражданские лица… Сознательное нападение на гражданских лиц — военное преступление.

И вы знаете — в ООН уже отреагировали на очередное преступление киевского режима — убийство нашего коллеги Семена Еремина. В офисе генсека сказали: они «против убийства журналистов» и призвали к «полноценному расследованию».

Все — ни слова больше: ни соболезнования, ни осуждения убийц, которые очевидны. Об этом же говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя трагедию.

«Это большая трагедия. Что касается того, что ВСУ сознательно делают российских журналистов своими целями — так оно и есть. Это лишний раз подчеркивает, насколько опасна миссия, которую журналисты выполняют на фронте, рассказывая о героизме наших бойцов», — указал он.

Семен был, и он остается в нашей памяти и наших сердцах. И это наш долг — говорить о преступлениях и добиваться справедливой кары для виновных.

А это возможно только после победы. В начале СВО Семен сделал клип на собственную песню, он любил рэп.

И в сюжетах мы показывали уже фрагменты из этой песни… Она достойна, чтобы мы процитировали ее полностью.

Там в лучшем мире, Семен знает, что его дело будет продолжено. И победа обязательно будет, и настанет мир.