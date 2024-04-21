«Достала, зараза»: Лепс объяснил, почему выбил телефон из рук фанатки

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 90 0

Певец Григорий Лепс выбил телефон из рук фанатки из-за вспыльчивости

«Достала, зараза»: Лепс объяснил, почему выбил телефон из рук фанатки

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Произошедший во время концерта артиста инцидент вот уже неделю обсуждает общественность.

Знаменитый певец Григорий Лепс объяснил свое поведение во время выступления на концерте в Костроме. Тогда артист выбил телефон из рук снимающей его поклонницы, чем вызвал на себя гнев со стороны общественности. Комментарий исполнитель дал NEWS.ru.

Во время песни «Я стану водопадом» Лепсу докучала фанатка. Она не соблюдала отведенную дистанцию, продолжая снимать знаменитость на слишком близком расстоянии. Сигналы звезды, требующие личного пространства, поклонница не воспринимала, все также наставляя на певца камеру.

По словам артиста, его терпение лопнуло — он не смог сдержаться и вспылил.

«Достала, зараза… Плохо, видимо, у нее с ушами», — сказал Григорий Лепс.

Исполнитель хита «Рюмка водки на столе» также отметил, что никогда не считал себя джентльменом и его достаточно просто вывести из себя. Видимо поэтому, приходя на концерт знаменитости, не стоит снимать выступление слишком близко — так можно остаться и без телефона.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что грозит Лепсу за удар по смартфону фанатки.

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