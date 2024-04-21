Собянин: у москвичей появились новые возможности для поиска предков

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что жители столицы смогут найти своих предков с помощью новой функции сервиса «Моя семья». Подробности он рассказал в своем Telegram-канале.

«Горожанам в онлайн-сервисе „Моя семья“ теперь доступно еще свыше тысячи книг», — рассказал градоначальник.

Он отметил, что в них находятся генеалогические сведения за период с 1775 по 1930 годы.

Метрические книги и исповедные ведомости церквей Сретенского сорока Москвы оцифровали члены Главархива и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. С их помощью на сервисе появились данные о людях, которые жили в районе Лубянки, Сретенки, от Лефортово до Покровки и Новой Басманной улицы.

Мэр Москвы также сообщил, что в дальнейшем эти сведения внесут на портал «Поиск по архивам». Он работает на базе нейросети и гарантирует результат за кратчайшие сроки.

Сергей Собянин подчеркнул, что информация в архиве постоянно обновляется. Специалисты работают над тем, чтобы данные регулярно пополнялись.

Сейчас онлайн-сервис Главархива включает в себя более 11 миллионов страниц метрических книг, исповедных ведомостей, ревизских сказок и брачных обысков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Собянин подвел итоги общегородского субботника.