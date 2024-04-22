Бывшая солистка «Миража» раскрыла причины своего нездорового состояния

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 19 0

Певица Татьяна Овсиенко опровергла связь своего нездорового вида с алкоголем

Бывшая солистка «Миража» раскрыла причины своего нездорового состояния

Фото: © РИА Новости / Нина Зотина

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Фанаты заприметили неладное с певицей на одном из ее недавних концертов.

Певица Татьяна Овсиенко резко ответила на критику фотографий с ней, которые ранее появились в социальных сетях. Бывшая солистка группы «Мираж» опровергла домыслы фанатов, раскрыв правду в программе «Хватит слухов!» на одном из федеральных каналов.

Знаменитость рассказала, что ее недавнее нездоровое состояние, которое заметили поклонники, вызваны вовсе не алкоголем. Она заявила, что давняя проблема с позвоночником дает о себе знать, так как она тянется с 1989 года, когда она еще была солисткой группы «Мираж». Кроме того, певица призналась в своей лени и что редко посещает тренажерный зал.

Тем самым она косвенно подтвердила, что одутловатое лицо и проблемы с лишним весом могут связаны, что звезда не бережет себя. На недавнем ее концерте в Калининграде зрители заметили, что звезда часто фальшивила и постоянно отдавала инициативу в руки фанатов из зала — 57-летняя знаменитость пела свои прошлые хиты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что артистка сильно увлеклась алкоголем. Татьяна Овсиенко в середине апреля все же решила рассказать фанатам о своем здоровье.

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