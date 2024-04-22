«Желание славы»: в Киеве указали на ошибку перебежчика Кузьминова

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Евгения Романова
Евгения Романова 37 0

Буданов*: убитого в Испании перебежчика Кузьминова погубило желание славы

«Желание славы»: в Киеве указали на ошибку перебежчика Кузьминова

Фото: Vladyslav Musiienko / ТАСС

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Летчика погубила классическое поведение человека, у которого появились деньги, считают на Украине.

Летчик-перебежчик Максим Кузьминов допустил классическую психологическую ошибку, когда заимел деньги и расслабился, перестав заботиться о своей безопасности. В результате его погубило «желание славы», заявил начальник Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов*.

«И они начинают говорить: „Ты знаешь, кто я? Вот ты же никому, только вот тебе говорю“. Потом начинают приглашать девушек из РФ, знакомых им из прошлого, рассказывать, сколько у них теперь много денег, как замечательно они живут в Испании и так далее», — добавил он.

Максим Кузьминов — перебежчик, угнавший российский вертолет Ми-8 и посадивший его на территории Украины. Предположительно, его тело было найдено 19 февраля в пригороде города Аликанте Ла-Вильяхойоса. Позднее его смерть подтвердил представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что стали известны новые детали убийства летчика-перебежчика Кузьминова. Якобы он получил шесть пуль в тело.

* — внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

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