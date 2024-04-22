Три человека погибли при пожаре на заводе в Воронеже

Три человека погибли, еще двое пострадали во время крупного пожара на воронежском машиностроительном заводе. Огонь охватил 500 квадратных метров одного из цехов. В борьбе с пламенем задействовали более 60-ти пожарных. Они успели вынести из горящего здания несколько газовых и один кислородный баллон, которые могли в любой момент взорваться.

К данной минуте пожар локализован. На месте уже работают эксперты следственного комитета и прокуратуры. Одна из проверяемых версий — нарушение техники безопасности при проведении строительных и ремонтных работ.