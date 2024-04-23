Таинственным автором текстов для альбома легендарного Кена Хенсли оказался россиянин с Алтая

Судьбоносная встреча позволила объединить людей из разных стран в одном творческом порыве.

Все тексты песен для посмертного альбома британского певца Кена Хенсли написал россиянин Владимир Емелин, живущий на Алтае. Об этом пишет KP.RU.

Их пути по счастливому совпадению пересеклись в аэропорту в Испании в 2018 году. Музыкант отправлялся в Новокузнецк, а уроженец Барнаула с другом — в Сочи на футбольный матч.

Слово за слово — и дело дошло до приглашения знаменитости на свой день рождения. Там Емелин впервые показал кумиру свои тексты, а Хенсли взял их и выдал композиции, которые потрясли душу россиянина.

«Оказалось, что в наших судьбах удивительные совпадения, начиная с детства», — говорит Емелин.

Они оба любили футбол с детства, обожали и рок-музыку, а в 1970-е Емелин часто слушал песню «Июльское утро» Хенсли. В прошлом мужчины столкнулись с жизненными трудностями, а во время работы над совместным альбомом оба были подавлены.

«У меня товарищ умирал от онкологии, у Кена брат. Я высылаю свой текст, а Кен в это время написал такое же подобное четверостишие! Совпало! В итоге получилось совместное творчество», — с удивлением рассказывает россиянин.

Емелин с грустью говорит, что Хенсли «сгорел за несколько часов». Рок-музыкант умер в 2020-м на 75 году жизни, его забрала онкология — та же участь постигла еще одного друга россиянина.

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