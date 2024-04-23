Расписание ЕГЭ-2024 утвердили в России

В нем появилось принципиальное новшество — возможность пересдачи одного из предметов.

Фото, видео: Белоусов Виталий / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
ЕГЭ

Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили график Единых госэкзаменов в этом году. В нем появилось принципиальное новшество — возможность пересдачи одного из предметов.

Это предложил сделать президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. В основной части расписание ЕГЭ не изменилось.

Первый экзамен состоится 23 мая: будут сдавать географию, литературу и химию. А последний резервный день — 21 июня.

После этого у выпускников будет время, чтобы получить результаты и понять, надо ли улучшить баллы по какому-то из предметов, чтобы поступить в вуз. Даты для пересдачи также определены — это 4 и 5 июля.

Тема:
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