Расписание ЕГЭ-2024 утвердили в России
В нем появилось принципиальное новшество — возможность пересдачи одного из предметов.
Фото, видео: Белоусов Виталий / ТАСС; 5-tv.ru
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Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили график Единых госэкзаменов в этом году. В нем появилось принципиальное новшество — возможность пересдачи одного из предметов.
Это предложил сделать президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. В основной части расписание ЕГЭ не изменилось.
Первый экзамен состоится 23 мая: будут сдавать географию, литературу и химию. А последний резервный день — 21 июня.
После этого у выпускников будет время, чтобы получить результаты и понять, надо ли улучшить баллы по какому-то из предметов, чтобы поступить в вуз. Даты для пересдачи также определены — это 4 и 5 июля.
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