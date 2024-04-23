«Человек необычайной смелости»: глава Союза журналистов назвал Еремина достойным

|
Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева Эксклюзив 27 0

Владимир Соловьев: Семен Еремин был смелым и достойным человеком

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Погиб военкор Семен Еремин в зоне СВО Спецоперация

В Москве появится придел при храме с именами погибших военных журналистов.

Погибший в зоне СВО при ударе дрона военный корреспондент «Известий» Семен Еремин был необычайно смелым журналистом, заявил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru.

«Семен Еремин был одним из лучших наших военкоров. Он был человеком необычайной смелости. Он как в песне военных корреспондентов: «С одним наганом первыми врывались в города», — отмечает журналист.

Еремин одним из первых заходил в Мариуполь и Волноваху и снимал те самые кадры, когда над освобожденным городом появился российский флаг. По словам Соловьева, Еремин был достойным человеком, подчеркивая, что работа военкоров — самая опасная и сложная журналистская профессия.

Глава Союза журналистов добавил, что раньше надпись «Пресса» на груди военкоров защищала, а сейчас стала целью для снайперов и операторов беспилотников.

Соловьев упомянул, что в Москве появится место, где можно будет достойно помянуть погибших военных журналистов. В Москве в строящемся храме Анатолия и Протолеона в Марьино будет придел, где будут перечислены имена всех погибших на войне журналистов, в том числе, имя Еремина. В этом месте посадят аллею из сибирских кедров в честь отдавших жизнь за правду.

Военный корреспондент «Известий» Семен Еремин погиб в зоне спецоперации при выполнении профессиональных обязанностей, снимая репортаж. О его гибели стало известно 19 апреля. Журналисту было 42 года.

Еремин погиб в результате атаки вражеского FPV-дрона — после второго сброса с беспилотника он получил ранения, впоследствии чего скончался.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Путин посмертно наградил военкора «Известий» Еремина орденом Мужества.

Тема:
Погиб военкор Семен Еремин в зоне СВО
23 апр
Вдова военкора «Известий» Семена Еремина: «Проникал в сердца людей и менял мир»
23 апр
«Это производило впечатление» — военкор ВГТРК о железном спокойствии Еремина
23 апр
«Прощай, Семен!» — в Москве прощаются с погибшим в Донбассе военкором «Известий»
23 апр
Друг военкора «Известий» Еремина о его гибели: «Не будет так, как было раньше»
23 апр
Путин наградил военкора «Известий» Еремина орденом Мужества посмертно
23 апр
«Это подло»: Матвиенко назвала терактом убийство военкора «Известий» Еремина
23 апр
Журналистское сообщество России объединила скорбь по погибшему военкору Еремину
22 апр
«Возникают очень серьезные вопросы» — комитет Красного Креста о гибели Еремина
22 апр
Бойцы наносят удары возмездия по ВСУ после гибели военкора Еремина
22 апр
В Госдуме предложили уравнять права журналистов и военных
+10° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
93.25
-0.19 99.36
-0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:27
«Больше любых слов»: Шольцу напомнили о вкладе России в увековечивание памяти Канта
16:15
«Сфабрикованные истории»: Эрдоган заявил о новом порядке на Южном Кавказе
16:00
Российские войска ударили по складам с беспилотниками ВСУ
15:46
«Человек необычайной смелости»: глава Союза журналистов назвал Еремина достойным
15:45
По поручению президента: как в России помогают многодетным семьям выплачивать ипотеку
15:34
«Неотъемлемая часть жизни»: экс-сотрудник СБУ Прозоров о нескольких покушениях

Сейчас читают

«Прощай, Семен!» — в Москве прощаются с погибшим в Донбассе военкором «Известий»
Тихий убийца: врач раскрыла самые опасные болезни для пенсионеров
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника
Захарова: Британия впервые за шесть лет ответила России на запрос по Скрипалям

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео