Путин наградил военкора «Известий» Еремина орденом Мужества посмертно

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 2 889 0

Журналист погиб в зоне спецоперации, когда выполнял свою работу.

Путин наградил военкора «Известий» Еремина орденом Мужества посмертно

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Военный корреспондент «Известий» Семен Еремин награжден орденом Мужества посмертно. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин, он опубликован на официальном портале правовой информации.

«За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Еремина Семена Николаевича — военного корреспондента общества с ограниченной ответственностью «Мультимедийный информационный центр «Известия», город Москва (посмертно)», — говорится в документе.

Военный корреспондент «Известий» Семен Еремин погиб в зоне спецоперации при выполнении профессиональных обязанностей, снимая репортаж. О его гибели стало известно 19 апреля. Журналисту было 42 года.

Еремин погиб в результате атаки вражеского FPV-дрона — после второго сброса с беспилотника он получил ранения, впоследствии чего скончался.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по словам спикера Совфеда России Валентины Матвиенко, целенаправленное убийство в зоне спецоперации Семена Еремина является терактом. Между тем она назвала военкора честным, открытым, умным, а также талантливым и светлым человеком. Спикер Совфеда выразила искренние соболезнования его семье.

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