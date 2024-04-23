«Решение неадекватно»: в Литве придумали, как обезопасить себя от «агентов Кремля»

Голосование по инициативе уже прошло в сейме страны. О чем именно идет речь?

Власти Литвы не стали ограничивать поездки граждан России и Белоруссии на родину, отклонив соответствующую инициативу на заседании сейма. Об этом сообщает LRT.

Законопроект подразумевал установить годовой лимит на количество визитов россиян и белорусов, имеющих вид на жительство в Литве, в родные страны. Таким образом авторы инициативы собирались обезопасить государство от «агентов Кремля», который могут завербовать на родине.

«Предложенное решение неадекватно, оно охватывает лишь очень узкий круг путешественников. Почему литовцы могут ездить в Беларусь и не подвергаться никаким ограничениям? Они также могут быть завербованы, независимо от их национальности», — подчеркнул депутат от Партии свободы Каспарас Адомайтис, который выступил против принятия законопроекта.

За введение ограничений проголосовали 20 депутатов сейма, против — 47. Еще 45 политиков воздержались от участия в голосовании.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как в Кремле отреагировали на создание военной базы Германии в Литве.