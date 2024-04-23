Тяжелейшая ситуация из-за паводка сложилась в Ишиме
Специалисты возводят дамбу на федеральной трассе «Тюмень — Омск» — если ее затопит, десятки населенных пунктов окажутся оторванными от большой земли.
Фото, видео: Шалыгина Наталья / ТАСС; 5-tv.ru
Около 15 тысяч жилых домов и 30 тысяч приусадебных участков остаются подтопленными паводковыми водами на территории 30 регионов России. Десятки деревень отрезаны от большой земли.
На пике сейчас ситуация в Тюменской области. Там предлагают эвакуироваться жителям еще трех поселений.
На этот раз домам угрожает река Тобол, сложная ситуация и с Ишимом. Волна движется в сторону Абатского района.
Волонтеры и спасатели укрепляют дамбы. Тему продолжит корреспондент «Известий» Алиса Паршакова.
К своему дому Виктор Сергеевич плывет на лодке, часть вещей спрятал в кладовке на втором этаже. Через окно 80-летний пенсионер забирается внутрь в надежде найти хоть что-нибудь уцелевшим. Вода не пощадила ничего — осталось только сено.
«Все затоплено! Плохо, а куда деваться-то?» — поделился пострадавший.
В этом районе вода уже вплотную подошла к многоэтажкам: насыпная дамба вновь дала течь. От поселка Плодопитомник до центра Ишима всего 15 минут.
В частном секторе затопило около полсотни домов, дальше идти уже опасно — глубина под три метра. С высоты птичьего полета виднеются лишь крыши зданий.
Жителей нижней части поселка эвакуировали в пункты временного размещения. Один из самых крупных — в спортивном комплексе «Локомотив»: здесь с четырьмя дочками разместили и Светлану Лужникову.
«С Елизаветой самой маленькой мы здесь спим, здесь Алена спит, вот две раскладушки под кроватью», — рассказала женщина.
Светлана работает медсестрой сутками, детей оставить не с кем.
«Мы просто друг друга поддерживаем, что все будет хорошо, что все наладится и все встанет в свое русло», — продолжила она, почти плача.
Пик паводка в Ишиме уже пройден: огромные потоки воды хлынули вниз по течению в Абатский район. Сюда паводок доберется уже в ближайшие дни — объявлено штормовое предупреждение. Вода интенсивно поднимается, за сутки — плюс 70 сантиметров.
«Уровень высокой воды будет очень продолжительным, 2–3 недели. Вплоть до 9 мая вода будет высокой. Такого паводка еще не проходило», — сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.
В Абатском районе для людей подготовили не только пункты временного размещения, но несколько пунктов хранения вещей: сюда привозят диваны, стиральные машины, холодильники.
«Мы принимаем имущество по акту, оригинал отдаем собственнику», — отметила руководитель пункта хранения имущества Наталья Полякова.
Пока есть время, активно укрепляют дамбы. Сотни местных жителей и спасателей таскают 40-килограммовые мешки с песком, в том числе и женщины. Работают круглосуточно.
«Как мышцы, спина, это же физический труд?» — интересуется корреспондент.
«Знаете, про это мы даже не говорим и не спрашиваем. В экстренных ситуациях нигде ничего не болит, все нормально», — говорит волонтер Ирина Шамарина.
Параллельно возводят и дамбу на федеральной трассе «Тюмень — Омск». Если ее затопит, десятки населенных пунктов окажутся оторванными от большой земли.
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