«Чуть-чуть не доехал»: Поплавская раскрыла детали нападения на ее мужа в Москве

Супруги должны были 24 апреля отметить девятилетие совместной жизни. Вместо этого — кровь, скорая, обследования и тревожная неизвестность.

Актриса и телеведущая Яна Поплавская до сих пор не знает всех подробностей произошедшего с ее мужем Евгением Яковлевым. Звезда рассказала 5-tv.ru, что ее супруг попал в ДТП в Москве, не доехав считанных метров до парковки рядом с работой.

После виновник аварии напал на Яковлева, нанеся мощный удар по голове. Шокированный, он закрылся в своей машине и вызвал полицию.

По словам Поплавской, агрессор заявил, что приехал в столицу из Новосибирска. Этот факт она ставит под сомнение, так как по-русски мужчина говорит плохо.

Кроме того, в его автомобиле прибывшие на место ЧП полицейские нашли крупную сумму — полтора или два миллиона рублей. Внятно объяснить, зачем ему столько денег с собой, человек не смог.

«В ГИБДД он вел себя очень агрессивно, росгвардейцу с автоматом пришлось подойти, встать рядом с мужем. Он очень был озабочен тем, что у Жени болит голова, и все время спрашивал, поедет ли он в больницу… Хорошо, не было ножа, не было пистолета… Человек ехал на работу, ему оставалось ехать всего полторы минуты… Он совсем чуть-чуть не доехал. Но я рада, что он живой, это самое главное», — поделилась актриса.

Яковлев после инцидента написал заявление в полицию. У него повреждено ухо, есть подозрение на проблемы со слухом. Агрессор оправдался неожиданно, мол, испугался быть побитым за испорченный автомобиль и решил атаковать первым.

«Он сказал „Я тебя ударил первым, потому что думал, что ты меня ударишь. Потому что ты очень быстро вышел из машины. Поэтому я тебя ударил, так случайно получилось“… Вот его увезли, сейчас будут делать КТ, МРТ и все остальное… У нас завтра девять лет совместной жизни. Ни фига себе подарок!» — дрожащим голосом рассказала Поплавская.

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