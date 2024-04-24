ЕС разработал план по использованию доходов от замороженных активов России

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Это неизведанная территория для Европы, поэтому ей приходится придумывать некие «инновации».

Фото, видео: www.globallookpress.com / Thomas Trutschel; 5-tv.ru

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Евросоюз разработал план по использованию доходов от замороженных российских активов. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что эти средства хотят направить на поддержку Киева — и для этого политики придумали целый механизм по изъятию денег.

«Во-первых, мы ввели правила для центральных депозитариев ценных бумаг, которые генерируют эти доходы, чтобы держать их в стороне, чтобы идентифицировать их и учитывать отдельно. Эти доходы теперь находятся на отдельных счетах. Мы ожидаем что этот механизм будет приносить три миллиарда евро ежегодно», — говорит он.

Более того, Боррель заявил, что доходы от активов якобы не принадлежат России, так как не являются суверенными. Для этого европейские чиновники уже разработали правовую основу.

Глава дипломатии ЕС признался, что изъятие средств — неизведанная территория для Европы, поэтому им приходится придумывать некие «инновации». Однако в Европарламенте нашлись те, кто не поддерживает происходящее.

«Я могу быть одиноким голосом здесь, но нам необходимо заменить наши эмоции на прагматизм и здравый смысл. Мы не можем нарушать международное право. Европейские институты верят в верховенство закона, четкие правила и функционирование системы», — указала депутат Европарламента от Словакии Катарина Рот.

Также в Брюсселе приступят к обсуждению 14-го пакета санкций против Москвы. Туда может войти запрет на импорт сжиженного газа из России. Также под новые ограничения могут попасть компании, закупающие товары в ЕС и поставляющие их в нашу страну.

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