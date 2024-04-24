Культурное наследие: в Петербурге завершается реставрация Московских триумфальных ворот
В Петербурге завершается реставрация Московских триумфальных ворот
Фото, видео: © РИА Новости / Александр Гальперин; 5-tv.ru
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Детали памятника бережно восстанавливают в художественных мастерских.
В Петербурге завершается реставрация одного из символов города — Московских триумфальных ворот. Их торжественно открыли почти двести лет назад. Особая гордость — скульптурные детали. Бережно и скрупулезно специалисты восстанавливают их по историческим чертежам. Корреспондент «Известий» Екатерина Шипилова побывала в мастерских.
В этой мастерской крылатых гениев московских ворот очистили от старой краски и хорошенько отмыли. Проверили места стыков, крупные детали скрепили сваркой.
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