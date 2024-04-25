В ЦАХАЛ назвали степень готовности к атаке на Рафах

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 13 0

ЦАХАЛ заявила о полной готовности к атаке на Рафах

В ЦАХАЛ назвали степень готовности к атаке на Рафах

Фото: Reuters / Amir Cohen

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Израильский Генштаб, как отмечается, уже утвердил соответствующий план.

Армия обороны Израиля полностью готова к атаке на город Рафах на юге сектора Газа. Об этом «Известиям» рассказала представитель ЦАХАЛ Анна Уколова.

«С самого начала войны операция в Рафахе была частью оперативного плана по борьбе с радикалами в секторе Газа. Наши подразделения готовы. Генштаб утвердил план. Как только будет принято решение, мы продолжим войну с ХАМАC и другими группировками на территории Рафаха», — говорит Уколова.

Она добавила, что в плену у ХАМАС более 200 дней находятся 133 заложника. Среди них — трое россиян.

Утром 7 октября 2023 года Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа. Вскоре боевики ХАМАС зашли на территорию еврейского государства, взяв заложников, но израильская армия выдавила их обратно в анклав.

В ответ Израиль объявил о старте операции «Железные мечи». Ракетные удары ЦАХАЛ по больницам и школам в Газе, а также вблизи лагерей беженцев вызвали осуждение со стороны мировой общественности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что израильские ВВС совершили авианалет на юге сектора Газа.

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