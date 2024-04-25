Матвиенко заявила о необходимости создать условия для возвращения россиян

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 37 0

Матвиенко заявила о необходимости создать условия для возвращения россиян

Матвиенко заявила о необходимости создать условия для возвращения россиян

Фото: www.globallookpress.com / Julian Stratenschulte

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Россияне продолжают оставаться гражданами своей страны, даже если временно живут за границей.

Для россиян, которые находятся за рубежом и не выступают против своей страны, необходимо создать условия для возвращения. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в беседе с РИА Новости.

По ее словам, россияне должны понимать, что где бы они ни находились — они продолжают оставаться гражданами РФ и находится под защитой своего государства. Власти не будут закрывать страну для тех, кто ездит по миру или решил временно покинуть свой родной дом. Их всегда ждут обратно.

Матвиенко также отметила, что привлечь к ответственности необходимо тех вернувшихся, кто в трудный момент покинул Россию, желает ей поражения и всячески критикует. Она уверена, что подобное прощать нельзя.

«Со всеми этими категориями надо хорошо работать, правильно работать», — ответила Матвиенко.

Ранее 5-tv.ru сообщил, сколько айтишников покинули страну.

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