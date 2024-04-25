Галкин* вновь обжаловал отказ исключить его из реестра иноагентов

Максим Галкин* снова подал жалобу в суд на исключение его из списка иностранных агентов после отказа. Об этом сообщили на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.

Административным ответчиком по делу Галкина проходит Министерство юстиции РФ. На данный момент отказ Галкина направлен в кассационную инстанцию. Дата рассмотрения дела пока не назначена.

Комик сбежал из России за границу после начала спецоперации. В своих выступлениях он неоднократно в негативном ключе высказывался о событиях, пороча репутацию соотечественников.

Позднее Галкин был признан иноагентом. Причиной стало получение финансирования от Украины при «осуществлении политической деятельности».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Таиланде массово отменяют концерты Галкина.

* — признан иноагентом на территории России