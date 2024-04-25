В Госдуме отреагировали на попытку атаки на Белоруссию с территории Литвы

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 65 0

Депутат Краснов: попытка атаки на Белоруссию связана с укреплением связей с РФ

В Госдуме отреагировали на попытку атаки на Белоруссию с территории Литвы

Фото: РИА Новости / Виктор Толочко

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Информацию об инциденте прежде раскрыли в республиканском КГБ.

Попытка атаки на Белоруссию с территории Литвы могла быть связана с укреплением союзнических отношений между Россией и Белоруссией. Об этом Lenta.ru заявил депутат Госдумы Андрей Красов.

«Российская Федерация и Белоруссия тесно сотрудничают в рамках Союзного государства. Сотрудничество вышло на очень высокий уровень, мы выстраиваем и экономическую, и политическую деятельность, лидеры наших стран встречаются друг с другом, сверяя часы. Естественно, Запад этим недоволен», — отметил парламентарий.

Депутат заявил о необходимости бороться с исполнителями и организаторами подобных действий, которые расцениваются как провокации, а также напомнил, что Белоруссия не является стороной украинского конфликта.

О попытке атаки на республику прежде рассказал глава КГБ Белоруссии Иван Тертель. Так, радикалы из Литвы и Польши производят боевые дроны для ударов по критически важным объектам на территории страны.

Силовики в Белоруссии уже провели ряд мероприятий для предотвращения ударов по городам республики, в том числе Минску. Раскрывать подробности в КГБ не стали, но работа по обеспечению безопасности страны, как отмечается, будет продолжена.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Белоруссии задержали доставлявшего через границу оружие агента СБУ.

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