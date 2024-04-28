Песков: США испугались заявления Польши о размещении ядерного оружия

В Кремле указали на попытки Варшавы «быть впереди телеги».
Фото: www.globallookpress.com / © Tijana Martin
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
В Вашингтоне и ряде европейских столиц испугались слов президента Польши Анджея Дуды о готовности разместить на территории страны американское ядерное оружие. На это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал во время общения с журналистом Павлом Зарубиным.
«Мне кажется, что заявления Дуды, по-моему, даже вызвали страх в Соединенных Штатах Америки и в ряде европейских столиц, Потому что они поспешили заявить, что у них таких планов нет», — прокомментировал официальный представитель Кремля.
Песков также отметил попытки Варшавы «быть впереди телеги». По его мнению, реакция Запада продемонстрировала ход их мыслей. Пресс-секретарь напомнил, что в Европе и США всеми силами пытаются запугать население небылицами про Россию, а делают они это для того, чтобы скрыть проблемы внутри своих стран.
Ранее Дуда сообщил, что Польша может разместить у себя американское ядерное оружие. В Кремле тогда ответили, что российская сторона предпримет соответствующие меры.
Ранее 5-tv.ru писал, что Дуда заявил об отсутствии решений по ядерному оружию в Польше.
Читайте также
62%
-0.23 98.03
-0.69
Нашли ошибку?