Все не так просто: где находится «впавший в кому» барабанщик «Коррозии металла»

Музыкант улетел в Москву ночью 28 апреля.

Барабанщик группы «Коррозия металла» Марк Бейгун не находится в настоящий момент в коме. Об этом сообщил 5-tv.ru источник.

По данным нашего собеседника, он музыкант сейчас находится дома.

При этом нижегородские оперативные службы сообщили в беседе с ТАСС о том, что Бейгуна не доставляли в полицию после концерта в Нижнем Новгороде. По их данным, в ночь с 27 на 28 апреля барабанщик уехал из Нижнего Новгорода в Москву.

Прежде сообщалось, что три участника «Коррозии металла», в том числе лидер Сергей Троицкий, были задержаны на концерте в Нижнем Новгороде. Вокалист группы Александр Скворцов эксклюзивно для 5-tv.ru рассказал, что во время выступления в зал вошли сотрудники СОБРа и «положили всех на пол».

«Ночь в холодных казематах»: что происходит с музыкантами «Коррозии металла» после задержания

Известно, что на задержанных был составлен протокол по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики», после чего их увезли в суд. Троицкому также был назначен штраф за демонстрацию нацистских изображений.

Ранее 5-tv.ru писал, что барабанщик «Коррозии металла» Марк Бейгун впал в кому.