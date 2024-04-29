МИД Таджикистана вручил послу РФ ноту

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 214 0

МИД Таджикистана вручил послу РФ ноту в связи с «нарушениями прав» своих граждан

МИД Таджикистана вручил послу РФ ноту

Фото: www.globallookpress.com / Carsten Reisinger

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В дипведомстве заявили о «подчеркнуто негативном отношении» к гражданам республики в России.

Российскому послу в Таджикистане Семену Григорьеву МИД республики вручил ноту в связи с «нарушениями прав» таджикских граждан на территории России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипведомство Таджикистана.

До этого в МИД Таджикистана выразили обеспокоенность проблемами, с которыми якобы сталкиваются граждане страны при пересечении границы России последние несколько недель.

В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что более тщательные проверки въезжающих на территорию России иностранных граждан продиктованы «активизацией мер по профилактике терроризма».

При этом Захарова подчеркнула, что меры «носят временный характер» и не привязаны к «национальной принадлежности въезжающих лиц».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МИД Таджикистана призвал граждан воздержаться от поездок в Россию.

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