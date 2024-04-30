Уикенд обернулся трагедией: подробности убийства фермером 17-летней девушки под Ростовом

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Юлия Андреева
Юлия Андреева Эксклюзив 434 0

Фермер случайно убил 17-летнюю девушку в Ростовской области

Фото, видео: www.globallookpress.com / w85; 5-tv.ru

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Злоумышленник утверждает, что спутал ее с вором.

Выходные в родном крае обернулись трагедией для 17-летней девушки. В Цимлянском районе Ростовской области, в одном из хуторов 37-летний фермер выстрелил в несовершеннолетнюю, которая приехала на майские праздники к своим родным, об этом сообщила прокуратура Ростовской области в своем Telegram-канале.

Корреспондент «Известий» Борис Корягин прибыл в хутор, чтобы узнать у местных жителей, как все произошло.

По словам дедушки убитой, внучка приехала из техникума, из-за учебы ее давно не было в родных краях. Весенние выходные были отличным поводом навестить семью. Приехала она не одна, а со своим парнем.

В ту трагичную ночь молодые решили покататься по проселочным дорогам. Неожиданно девушка захотела научиться водить машину.

С подозреваемым по имени Саид они пересеклись на дороге от Цимлянска до Паршикова и подрезали его. Молодые поспешили быстро уехать, тогда фермер попытался их обогнать и выстрелил около десяти раз в машину, пули попали в девушку. Предприниматель уехал с места преступления.

В больнице за жизнь студентки боролись врачи, но спасти ее не удалось. Когда фермер узнал, что произошло, то не стал прятаться от полиции. До 27 июня 2024 года его поместили в следственный изолятор.

Он дал показания на месте происшествия, утверждал, что спутал девушку и парня с ворами, у него большая территория и много скота, часто кто-то забегает и пытается украсть животных.

А стрелял, предположительно, в воздух, но в темноте было плохо видно, куда попали пули. Однако следователи выяснили, что орудием убийства стало ружье «Сайга», на которое разрешения у Саида не было.

KP.RU выяснили у знакомой фермера, что тот недавно нашел дом, в котором хотел жить со своей семьей: мамой, женой и маленьким ребенком.

«Недели две назад встал на воинский учет, делился планами по поводу будущего своего хозяйства. Говорил, что хотел получить какие-то гранты», — рассказывает собеседница.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков; Telegram / Ростовский Следком / SU_SKR161; 5-tv.ru

Следственными органами СК России по Ростовской области возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105-й УК РФ (Убийство), а также по части 3 статьи 30-й пункт «а» части 2 статьи 105-й УК РФ (Покушение на убийство).

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Ростовской области задержан избивавший прохожих 17-летний подросток.

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