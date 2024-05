В южной провинции Китая Гуандун рухнула автомагистраль, 18 машин под завалами

В китайской южной провинции Гуандун обрушилась скоростная автомагистраль, в результате чего почти 20 машин оказались под завалами. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Все произошло 1 мая в 2:10 (21:10 по московскому времени 30 апреля). Обрушившаяся магистраль ведет из провинции Гуандун в Фуцзянь.

«В результате ЧП под завалами оказались 18 автомобилей, 31 человека удалось спасти, все они отправлены в больницу», — указывается в публикации.

На месте продолжают работать спасатели и пожарные, движение на магистрали перекрыто.

May 1: a section of the Meilong Expressway (梅龙高速公路) in Guangdong province collapsed at around 2:10am, and 18 vehicles fell into the sinkhole.



31 people were rescued and sent to the hospital. One of them died afterwards…