Фото военкора «Известий» Еремина принесли на марш памяти жертв НАТО в Мадриде

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 149 0

По улицам испанской столицы прошло шествие против развязанных агрессивным блоком в разных частях мира войн.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Погиб военкор Семен Еремин в зоне СВО

Фото погибшего при выполнении профессионального долга в Донбассе военкора «Известий» Семена Еремина принесли на марш памяти жертв НАТО в Мадриде. Видео с места событий появилось в распоряжении 5-tv.ru.

На кадрах в толпе демонстрантов видны флаги России, ДНР и ЛНР, а также Палестины. Люди несут транспарант с надписью: «Нет большему числу жертв войн НАТО» и скандируют: «Зеленский — нацист, НАТО — террорист!»

Одна из участниц шествия держит в руках фото Еремина, на котором написано, что он был убит в Донбассе украинскими боевиками.

«Я здесь, потому что я против войны НАТО и против убийства журналистов. И вообще — я за мир. Я верю в мир, хочу его добиться, поэтому я здесь. Сегодня я вышла с фото этого российского журналиста, который был убит в Донбассе в войне, развязанной во имя ненависти корпорациями оружия. А нам нужен мир!» — заявила женщина.

Военкор Семен Еремин погиб 19 апреля, снимая репортаж в зоне спецоперации при атаке FPV-дрона. Президент РФ Владимир Путин наградил журналиста орденом Мужества посмертно. Ранее Еремин удостоился медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мемориал погибшему военкору «Известий» Семену Еремину установили у штаба Еврокомиссии в Барселоне.

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Погиб военкор Семен Еремин в зоне СВО
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