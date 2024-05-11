Фото военкора «Известий» Еремина принесли на марш памяти жертв НАТО в Мадриде
По улицам испанской столицы прошло шествие против развязанных агрессивным блоком в разных частях мира войн.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Фото погибшего при выполнении профессионального долга в Донбассе военкора «Известий» Семена Еремина принесли на марш памяти жертв НАТО в Мадриде. Видео с места событий появилось в распоряжении 5-tv.ru.
На кадрах в толпе демонстрантов видны флаги России, ДНР и ЛНР, а также Палестины. Люди несут транспарант с надписью: «Нет большему числу жертв войн НАТО» и скандируют: «Зеленский — нацист, НАТО — террорист!»
Одна из участниц шествия держит в руках фото Еремина, на котором написано, что он был убит в Донбассе украинскими боевиками.
«Я здесь, потому что я против войны НАТО и против убийства журналистов. И вообще — я за мир. Я верю в мир, хочу его добиться, поэтому я здесь. Сегодня я вышла с фото этого российского журналиста, который был убит в Донбассе в войне, развязанной во имя ненависти корпорациями оружия. А нам нужен мир!» — заявила женщина.
Военкор Семен Еремин погиб 19 апреля, снимая репортаж в зоне спецоперации при атаке FPV-дрона. Президент РФ Владимир Путин наградил журналиста орденом Мужества посмертно. Ранее Еремин удостоился медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что мемориал погибшему военкору «Известий» Семену Еремину установили у штаба Еврокомиссии в Барселоне.
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