На Украине обязали работодателей доставлять своих сотрудников в военкоматы

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Евгения Романова
Евгения Романова 13 0

Кабмин Украины обязал бизнес доставлять сотрудников-призывников в военкоматы

На Украине обязали работодателей доставлять своих сотрудников в военкоматы

Фото: www.globallookpress.com / Serhiihudak

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Тема:
Спецоперация

Киевский режим намерен достать каждого работника, причем ни «удаленка», ни больничный их не спасет.

Правительство Украины обязало работодателей доставлять своих работников призывного возраста в военкоматы. Соответствующее постановление опубликовано на сайте украинского кабмина.

«Руководители предприятий, учреждений, организаций <…> обеспечивают прибытие резервистов и военнообязанных путем их перевозки от предприятия (учреждения, организации) к пунктам сбора районных (городских) военкоматов или воинских частей», — говорится в документе.

Доставлять сотрудников-призывников работодатели должны после получения соответствующего распоряжения от военкомата или местной администрации. Также официальный Киев обязал юрлица направлять повестки заказными письмами военнообязанным гражданам, находящимся на больничном, в отпуске или работающим удаленно.

Если гражданин отказался брать повестку или уволился, то нужно уведомить военный комиссариат.

В субботу, 18 мая, на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации. Он предполагает, что все мужчины от 18 до 60 лет обязаны будут всегда иметь при себе военный билет и предъявлять его по требованию сотрудников ТЦК или полиции.

Уклонистам от мобилизации грозят санкции: штрафы, лишение водительских прав, насильственный привод в ТЦК в случае неявки по повестке. При этом норму о демобилизации из закона убрали.

Также президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации заключенных. В Минюсте страны ранее заявили, что ряды украинской армии могут пополнить до 20 тысяч отбывающих наказание.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что крупнейший металлургический комбинат на Украине может пострадать от мобилизации. Функционирование предприятия может остановиться из-за нехватки рабочих мест.

Тема:
Спецоперация
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