На Украине обязали работодателей доставлять своих сотрудников в военкоматы
Кабмин Украины обязал бизнес доставлять сотрудников-призывников в военкоматы
Фото: www.globallookpress.com / Serhiihudak
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Киевский режим намерен достать каждого работника, причем ни «удаленка», ни больничный их не спасет.
Правительство Украины обязало работодателей доставлять своих работников призывного возраста в военкоматы. Соответствующее постановление опубликовано на сайте украинского кабмина.
«Руководители предприятий, учреждений, организаций <…> обеспечивают прибытие резервистов и военнообязанных путем их перевозки от предприятия (учреждения, организации) к пунктам сбора районных (городских) военкоматов или воинских частей», — говорится в документе.
Доставлять сотрудников-призывников работодатели должны после получения соответствующего распоряжения от военкомата или местной администрации. Также официальный Киев обязал юрлица направлять повестки заказными письмами военнообязанным гражданам, находящимся на больничном, в отпуске или работающим удаленно.
Если гражданин отказался брать повестку или уволился, то нужно уведомить военный комиссариат.
В субботу, 18 мая, на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации. Он предполагает, что все мужчины от 18 до 60 лет обязаны будут всегда иметь при себе военный билет и предъявлять его по требованию сотрудников ТЦК или полиции.
Уклонистам от мобилизации грозят санкции: штрафы, лишение водительских прав, насильственный привод в ТЦК в случае неявки по повестке. При этом норму о демобилизации из закона убрали.
Также президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации заключенных. В Минюсте страны ранее заявили, что ряды украинской армии могут пополнить до 20 тысяч отбывающих наказание.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что крупнейший металлургический комбинат на Украине может пострадать от мобилизации. Функционирование предприятия может остановиться из-за нехватки рабочих мест.
- 21 мая
- «Просто ждем»: в ООН не ответили, почему замалчивают атаки ВСУ на регионы России
- 21 мая
- Зеленский о своем сроке президентства: «Мои пять лет еще не закончились»
- 21 мая
- «Ключевой момент»: в США признали передачу оружия Украине для ударов по Крыму
- 21 мая
- «Истерично требовал»: Лавров о просьбах Зеленского поддержать его «формулу мира»
- 21 мая
- Российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ в ДНР
- 21 мая
- Необъявленный визит: зачем глава МИД ФРГ Бербок внезапно приехала в Киев
- 21 мая
- В Харькове заявили о повреждении объекта транспортной инфраструктуры после взрыва
- 21 мая
- Женщина погибла при атаке ВСУ беспилотником по автомобилю под Белгородом
- 21 мая
- «Просроченный» президент: что меняет завершение полномочий Зеленского
- 21 мая
- Доставка топлива прямо на передовую. Лучшее видео из зоны СВО
Читайте также
47%
-0.34 98.58
-0.20
Нашли ошибку?