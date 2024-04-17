Измены женам, а затем многодетность: как с годами менялся Дмитрий Тарасов

Пожалуй, личная жизнь футболиста уже затмила все его спортивные достижения.

Известный российский футболист Дмитрий Тарасов был одним из лучших центральных полузащитников ФК «Локомотив», однако его личная жизнь затмила, пожалуй, все его спортивные заслуги.

Спортсмен не стал нарушать добрую традицию своих коллег и тоже был замечен во многих скандалах. Конечно, он не участвовал в дебошах или пьяных выходках, его голые видео также не сливали в сеть, но, тем не менее, его поступки не раз давали повод всем посплетничать и покритиковать футболиста.

Ранние годы

Тарасов родился 18 марта 1987 года в Москве в самой обычной семье. Отец Дмитрия, армейский офицер, хотел, чтобы его сын занимался карате, однако боевые искусства ребенка совсем не интересовали.

Еще в детстве мальчик понял, что ему интересен футбол. Дмитрий даже записался в клуб по этому виду спорта. Его тренеры отмечали, что мальчик был хорошо сложен и имел огромный потенциал.

Карьера

На юношеских играх его заметил тренер «Спартака» Валентин Ивакин и пригласил в команду. Дмитрий довольно успешно играл за «Спартак», окончил спортшколу, но позже начались разногласия с руководством клуба.

Из «Спартака» Тарасов перешел в «Томь», где провел три сезона. Было уже понятно на этот момент, что юноша нацелен строить спортивную карьеру.

Следующей командой стала «Москва». Там юный футболист обратил на себя внимание Гуса Хиддинка, тренировавшего тогда российскую сборную. Они и пригласил Дмитрия в сборную России по футболу. В это же время молодой человек подписал контракт на три года с «Локомотивом».

В начале 2014 года начали ходить слухи, что петербургский «Зенит» хотел переманить к себе футболиста. Сам же Дмитрий утверждал, что менять команду не собирался.

При этом в это время футболист получил серьезную травму колена, из-за чего пропустил почти весь тот год. В 2016 году футболист появлялся на поле всего три раза.

Однако Тарасов в составе «Локомотива» стал чемпионом России, получил серебряную и бронзовую медали турнира, три раза завоевал и Кубок России. Также он в составе сборной выходил на игру Кубка Конфедераций.

В июле 2019 года «Локомотив» не стал продлевать контракт с футболистом. На тот момент Дмитрий получил еще одну травму и долгое время восстанавливался.

В начале 2021 года Тарасову поступало предложение на пятилетний контракт от любительского клуба «Сахалинец», основанный скандально известным пранкером Михаилом Литвиным В начале февраля спортсмен подписал контракт.

Можно сказать, что 2021 год выдался одним из самых сложных для спортсмена. Тарасов отчаянно искал новую работу и параллельно решал вопросы с алиментами старшей дочери Ангелине: отец был должен должен наследнице около 15 миллионов рублей.

Осенью 2021 года футболист вошел в состав медийного ФК «На спорте», где числятся также различные блогеры.

Тарасов выражал желание вернуться в большой спорт, однако на данный момент футболист все еще не вернулся к работе и зарабатывает лишь на рекламных контрактах.

Личная жизнь

Все жены Дмитрия Тарасова были достаточно интересными женщинами.

Первой женой Дмитрия стала Оксана Пономаренко. Девушка была мастером спорта по художественной гимнастике. В этом браке у пары родилась дочь Ангелина. Дмитрий и Оксана были очень красивой парой, однако вскоре в их союз вмешалась некая Ольга.

В 2012 году Тарасов познакомился с Ольгой Бузовой, после чего практически сразу бросил жену с ребенком и женился на известной телеведущей. Брак пары продлился не так долго, но даже за такой срок успел наделать много шума. Они буквально были одной из самых обсуждаемых пар в стране.

Можно сказать, что именно тогда Тарасов получил свою медийность и стал известен всей стране. Были и те, кто сразу предрекал расставание паре, и они не ошиблись.

Позже оказалось, что Дмитрий сильно устал от публичности и мечтал о детях от Ольги. Бузова, тем временем, активно строила карьеру и не торопилась с детьми. Тарасов публично расстался с Ольгой в 2016 году.

Стоит сказать, что именно после развода с Тарасовым карьера Бузовой заиграла новыми красками. Ведь после развода Ольга стала певицей, а также на долгие годы стала символом всех брошенных женщин в стране.

Можно предположить, что Бузова ни капли не жалеет о расставании, ведь тогда бы она, скорее всего, не была бы одной из самых популярных и успешных женщин страны, а сидела бы дома с детьми, как того желал ее бывший муж.

После развода спортсмен практически сразу женился на одной из самых красивых девушек страны — финалистке «Мисс Россия-2014» Анастасии Костенко.

С моделью все-таки бывшему футболисту удалось построить семью и родить детей. Так, летом 2018 года у пары родилась дочь Милана, а в феврале 2020 на свет появилась дочь Ева.

При этом Тарасов открыто говорит, что не собирается останавливаться на достигнутом и не против еще одного ребенка в будущем. Его жена, в свою очередь, имеет несколько иные взгляды на это.

Тем не менее, 29 октября 2021 года на свет появился сын Алексей. А осенью 2023 года многодетные родители удивили подписчиков очередной беременностью Анастасии. Всего на данный момент у пары четыре общих ребенка. У Дмитрия же в сумме пять детей, считая дочь Ангелину.

«Ты просто героиня моя. Спасибо тебе за все!» — обратился Тарасов в сторис к жене, когда та родила их четвертого ребенка.

Судя по совместным фото, пара счастлива и активно занимается воспитанием своих наследников.

Ранее 5-tv.ru писал проблемах жены Дмитрия Тарасова после родов.