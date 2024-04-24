В Москве прошла ночная репетиция парада Победы

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 18 0

Ради этого пришлось временно перекрыть ряд улиц в Тверском районе.

В Москве прошла ночная репетиция парада Победы

Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

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Ночью 24 апреля прошла репетиция парада на Красной площади в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Пешие колонны войск прошли по Тверской улице в сторону главной площади страны. В столичном департаменте транспорта предупреждали, что движение на ряде улиц в Тверском районе перекроют 23 апреля из-за подготовки водителей военной техники ко Дню Победы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что традиционного шествия «Бессмертного полка» не будет в 2024 году. Между тем Минпросвещения России рекомендует 9 мая провести в школах торжественные линейки с добровольным участием учеников и родителей — в регионы уже направлены соответствующие рекомендации.

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