Здоровье уже не то: Джо Байден публично признался в болезни

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 67 0

Президент США Джо Байден сообщил, что немного простужен

Здоровье уже не то: Джо Байден публично признался в болезни

Фото: www.globallookpress.com / Samuel Corum - Pool via CNP

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Американский президент решил отвлечь от своей проблемы тематической шуткой.

Американский президент Джо Байден публично раскрыл происхождение своей болезни во время избирательной кампании, приводит его слова и последующую шутку пресс-пул Белого Дома.

Байден признался во время мероприятия для сбора средств для своей избирательной кампании, что немного простужен. Его слова прозвучали на большую публику в центре Вашингтона, однако это не смутило лидера США.

Вместо этого он решил сгладить свое заявление политической колкостью в адрес своего политического оппонента — Дональда Трампа.

«На днях ко мне подошел человек и сказал: „Господин президент, меня раздавили долги. Я полностью разорен“. Я посмотрел на него и сказал: „Извини, Дон, я не могу тебе помочь“», — шутит Джо Байден.

Само же публичное выступление президента продлилось десять минут, а сам он говорил ощутимо охрипшим голосом. Байден любит рассказывать красивые истории своим избирателям, хотя в прошлый раз байка про каннибалов и его дядю вызвала у публики лишь удивление. Белому Дому впоследствии пришлось оправдываться за слова президента.

Ранее 5-tv.ru писал о прошлой шутке Джо Байдена, который высмеял бывшего президента. При этом в конце апреля американский лидер заявил, что чувствует себя замечательно.

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