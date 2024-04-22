Украинские СМИ заявили о пропаже возможного координатора терактов на «Северных потоках»

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Евгения Романова
Евгения Романова 63 0

«Зеркало недели»: обвиняемый в подрыве «Северных потоков» исчез на Украине

Украинские СМИ заявили о пропаже возможного координатора терактов на «Северных потоках»

Фото: www.globallookpress.com / Danish Defense Ministry

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Тема:
Северный поток

Речь идет о полковнике Романе Червинском. По данным адвоката, на днях истек его срок нахождения в СИЗО.

На Украине исчез бывший командир одной из частей сил спецопераций ВСУ Роман Червинский, считающийся координатором подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщает местное издание «Зеркало недели» в Telegram-канале, ссылаясь на его адвокатов.

«Адвокаты бывшего разведчика Романа Червинского заявили о его исчезновении. <…> Точное место нахождения Червинского пока неизвестно», — говорится в сообщении.

Как рассказал адвокат Константин Глоба, 19 апреля истек срок нахождения Червинского в СИЗО города Кропивницкий. Суд при этом не продлил арест, отменив заседание, и не выпустил его на свободу.

Позднее суд сообщил о назначенном на 24 мая следующем заседании по делу Червинского.

Теракт на газопроводе «Северный поток»

«Северный поток» и «Северный поток — 2» были подорваны ночью 26 сентября 2022 года. Инциденты произошли на участках, расположенных на дне Балтийского моря в экономической зоне Дании и Швеции. Сейсмоцентром были зафиксированы два подземных толчка в районе происшествия. Спецслужбами Швеции на месте ЧП была обнаружена взрывчатка.

В России подрыв газопроводов расценили как террористический акт, однако западные страны категорически отказались принимать любые обвинения и воспрепятствовали всеобъемлющему международному расследованию.

В ноябре 2023-го сообщалось, что, вероятно, взрывами на газопроводах курировал экс-командир одной из частей сил спецопераций ВСУ полковник Роман Червинский. Соответствующую версию выдвинула газета The Washington Post. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя это сообщение, зявил, что лидер Украины Владимир Зеленский мог не знать о причастности своих подчиненных к подрыву «Северных потоков», и это вызывает опасения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какую роль США отвели украинцам на яхте «Андромеда» при терактах на «Северных потоках».

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