Для ребят на передовой и ветеранов: акция «Огонь памяти» стартовала в Москве

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Акция «Огонь памяти» стартовала в Москве

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Зыков; 5-tv.ru

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Тема:
День Победы 9 Мая Спецоперация

Частицы Вечного огня доставят ветеранам и на передовую.

Сегодня акция «Огонь памяти» стартовала в Москве, у Могилы Неизвестного Солдата. От пламени, взятого у Кремлевской стены, частицы Вечного огня разойдутся по всей стране — их зажгут на мемориалах, доставят ветеранам Великой Отечественной войны, и бойцам на передовую.

«Ребята же идут в бой с портретами их дедов, которые воевали. Это, конечно, вызывает у них большой прилив сил. Это действительно очень важно для парней. Все, что связано в историей нашей великой страны, ее героическим подвигом. Все для ребят имеет огромное значение», — отметил руководитель Исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов.

Лампады с частицами «Огня памяти» уже в пути. Их везут не только в десятки наших городов, но и в другие страны. Ну а ждут их там к самому главному празднику — Дню Победы.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России началась акция «Галерея памяти».

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